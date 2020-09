Frans bedrijf bedenkt zero waste alternatief voor leer

Leer is een materiaal dat met glans de tand des tijds doorstaat, maar erg ecologisch is het niet. De bewerking en de productie ervan stoten steeds meer mensen voor de borst en dat begrijpen we maar al te goed. Toch is het voor velen moeilijk om te weerstaan aan de pracht en praal van een mooi leren horloge of een leren portefeuille en dus kwam een Frans bedrijf met een ingenieuze oplossing.

Icytos is het bedrijf van drie vrienden die vonden dat het tijd was voor wat innovatie in de modewereld. Omdat ze wel fan zijn van de look van leer, maar niet van het hele proces erachter, besloten ze een zero waste alternatief te ontwikkelen.

Soepel en stevig

Het resultaat is een leeralternatief gemaakt van zalmhuid. Die belandt normaal gezien op de vuilnisbelt aangezien het een bijproduct is van de visindustrie, maar wordt door hen dus hergebruikt en verwerkt tot een prachtig materiaal – helemaal zero waste. Zalmhuid is volgens de oprichters flinterdun en soepel, maar toch bijna zo stevig als koeleder. Dat maakt het tot een perfect alternatief om bijvoorbeeld horlogebandjes, handtassen en kleding van te maken. Icytos ging voor de ontwikkeling in zee met ’s werelds grootste luxeconglomeraat LVMH. Blijkt de zalmhuid na zes maanden een succes, dan is het de bedoeling dat Icytos daarna ook echt zaken doet met LVMH.