Poolse kunstenaar beeldt paus Johannes Paulus II af als ‘superman’

Een ongewoon standbeeld van de voormalige Poolse paus Johannes Paulus II die een groot rotsblok, eigenlijk een meteoriet opheft, is donderdag onthuld in Warschau. De sculptuur is een artistiek antwoord op de creatie van de Italiaanse Maurizio Cattelan, waarbij dezelfde voormalige paus bezwijkt onder een rotsblok.

Jerzy Kalina’s installatie, geplaatst bij de ingang van het Nationaal Museum, is getiteld ‘Vergiftigde bron’ en toont de Poolse paus in het midden van een plas water zo rood als bloed, terwijl hij een steen boven zijn hoofd torst die hij in de plas wil gooien. “Voor Kalina is Johannes Paulus II geen hulpeloze oude man die verpletterd wordt door een meteoriet, maar een titaan met bovenmenselijke kracht”, meldt het museum op zijn website.

Memes

De installatie wekte onmiddellijk spot en een aantal online commentaren die het beeld vooral zagen als een weerspiegeling van de ultra-katholieke standpunten van de populistische Poolse regering. Een meme die op sociale media wordt gedeeld, toont het nieuwe standbeeld van de paus als een vliegtuigpassagier die de steen in een bagageruimte probeert te plaatsen, terwijl een andere meme mensen toont die vluchten voor een gigantische versie van het beeld zwaaiend met zijn grote steen.

Verpletterd

De Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan wekte controverse in Polen vanwege zijn werk dat werd tentoongesteld op de Biënnale van Venetië in 1999, een wassen beeld van paus Johannes Paulus II dat werd verpletterd door een meteoriet. Een jaar later, toen het beeld, getiteld ‘La Nona Ora’ (Het negende uur) werd tentoongesteld in de kunstgalerie Zacheta in Warschau, probeerden twee rechtse parlementsleden de steen te verwijderen en volgens berichten in de media het standbeeld recht te zetten. De directeur van de kunstgalerij werd toen gedwongen tot ontslag.

Honderdste geboortedag

Het levensgrote beeld van Jerzy Kalina is bedoeld ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Johannes Paulus II. “De kunstenaar ziet de paus als een man die een beslissende rol heeft gespeeld in de recente geschiedenis van Polen en Europa en die een proces van historische, sociale en spirituele transformatie heeft op gang gebracht”, aldus het museum. Hoewel deze paus in Polen nog altijd erg populair is, ontstaan er in de publieke opinie wel wat vragen over zijn gebrekkige aanpak van de schandalen van seksmisbruik binnen de katholieke kerk.