Meerdere mensen gewond bij steekpartij vlakbij Charlie Hebdo

In de buurt van het voormalige kantoor van Charlie Hebdo in Parijs zijn vier mensen gewond geraakt na een mesaanval. Twee gewonden zouden in kritieke toestand verkeren.

De steekpartij vond vrijdagvoormiddag plaats in het 11de arrondissement, in de Nicolas Appertstraat, vlakbij de voormalige burelen van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Naar verluidt zouden twee daders vier mensen verwond hebben met een mes. Twee gewonden zouden er zeer erg aan toe zijn. De daders zijn gevlucht in de richting van de metro, maar een van hen zou intussen opgepakt zijn.

Aanslag op Charlie Hebdo in 2015

De timing en plaats van de aanval zijn erg opvallend, want het proces rond de aanval op Charlie Hebdo in januari 2015 is onlangs gestart. Toen vielen twee broers, Saïd en Chérif Kouachi, het gebouw binnen en schoten ze verschillende redactieleden neer. Er vielen 12 doden en 11 gewonden. De daders werden enkele dagen later doodgeschoten door de politie.