BIZAR. Dit kinderprogramma zet volwassenen in hun blootje

Kinderen en blote volwassenen, het is een combinatie die we over het algemeen verafschuwen en die al snel ongepast wordt. Toch is het precies de opzet van het Deense kinderprogramma ‘Ultra Strips Down’. En daar hebben de makers een goede reden voor.

Sociale media zijn tegenwoordig helaas maar al te bepalend voor ons zelfbeeld. We spiegelen ons aan de plaatjes die we op Instagram zien voorbijkomen en zijn daardoor zelden tevreden over ons eigen lijf. Dat die prachtige foto’s op sociale media door Photoshop zijn gehaald en eindeloos zijn aangepast, vergeten we vaker wel dan niet.

Cellulitis en vetrolletjes

Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen worden met die onrealistische foto’s geconfronteerd. Omdat ze zich nog minder bewust zijn van de aanpassingen die die plaatjes ondergingen, is de impact ervan op hun zelfbeeld des te groter. Met alle gevolgen van dien. Net daarom besloten de makers van ‘Ultra Strips Down’ om in het kinderprogramma échte lijven in hun blootje te zetten. Daar is volgens hen niets seksueels aan, het dient louter als objectieve observatie van het menselijke lichaam. In het programma worden kinderen geconfronteerd met vetrolletjes, moedervlekken, cellulitis… en leren ze dat die dingen helemaal oké zijn. Hoewel niet iedereen in Denemarken opgezet is met het initiatief – vooral de extreemrechtse partijen schreeuwen moord en brand – is het programma tot dusver een succes en wist het bovendien al internationaal de aandacht te trekken.