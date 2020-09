In Brazilië is een hondenfotoshoot helemaal in het honderd gelopen. De pluizige viervoeters werden allemaal op een rijtje gezet aan de rand van een zwembad, maar één golden retriever liet al snel merken dat hij er zijn buik vol van had. Hij had meteen door dat hij via het zwembad kon ontsnappen en waagde de sprong. Nog geen seconde later dobberden vrijwel álle honden rond in het water.