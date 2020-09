Dit is het bewijs dat face shields geen bescherming bieden tegen het coronavirus (video)

Japan staat bekend om zijn hoogtechnologische snufjes en het onderzoekscentrum in Kobe heeft daar handig gebruik van gemaakt. Met behulp van Fugaku, de snelste supercomputer ter wereld, konden onderzoekers vaststellen dat face shields helemaal niet bruikbaar zijn in de strijd tegen het coronavirus. De computer berekende dat druppels die amper vijf micrometer groot zijn in de lucht terechtkwamen. Een micrometer is trouwens een duizendste van een millimeter. Ook de helft van de druppels die 50 micrometer groot zijn, konden ontsnappen.