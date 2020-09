Angstaanjagende overheidscampagne bewijst hoe snel het coronavirus zich verspreidt (video)

Een Schotse bewustmakingscampagne toont aan hoe snel je je geliefden kunt besmetten met het coronavirus. Dat kan zelfs door gewoon een kopje thee te zetten voor, bijvoorbeeld, je opa.

Op de beelden zien we een jonge vrouw die haar opa omarmt en vervolgens een kopje thee voor hem zet. Ervan uitgaande dat ze besmet is met het coronavirus, volgen we door middel van groene verf hoe het virus zich verplaatst. Dat zit al aan haar mond en aan haar handen, maar al snel ook aan de tas en het theezakje van haar opa. Na één slok heeft het virus zich al naar zijn mond verspreid en is de kans dus groot dat ook hij besmet is.

Meningen verdeeld

De video is volgens heel wat mensen een duidelijke waarschuwing. “Simpel, maar excellente corona-campagne van de Schotse overheid” en “Zeer efficiënte manier om jonge mensen te waarschuwen voor de onzichtbare vijand”, klinkt het onder meer.

Anderen vonden het dan weer nodeloos angstwekkend. “Dit is verschrikkelijk. Mentale gezondheidsproblemen swingen de pan uit door campagnes zoals dit. Mensen zijn sociale wezens. We hebben nood een knuffel, we willen ons geliefd voelen. Het voelt aan alsof we in een nachtmerrie beland zijn”, en “Verwijder deze campagne. Ze is walgelijk en onmenselijk. Mensen zijn niet het virus”, lezen we.