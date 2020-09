Jong, avontuurlijk en een fijnproever? Dan is deze job wellicht voor jou!

Het is september en dat betekent niet alleen dat het schooljaar voor heel wat studenten weer begonnen is, maar ook dat een heleboel jongeren op zoek gaan naar een job. Dat kan weleens uitdagend zijn, zeker in coronatijden. Ben je tussen de 16 en 21 jaar oud, heb je zin om de wereld te ontdekken en houd je wel van bizar eten? Zoek niet verder, wij hebben je droomjob gevonden.

Het moge duidelijk zijn: dit jobaanbod is gericht op de jongeren onder ons. Dat is misschien een beetje lastig aangezien heel wat mensen tussen de 16 en 21 aan het studeren zijn, maar hogere studies zijn nu eenmaal niet voor iedereen en bovendien heb je misschien wel zin in een pauzejaar. En waarom zou je die tijd niet goed benutten?

Gordon Ramsay

Wie fan is van kookprogramma’s, kent ongetwijfeld de beruchte Britse chef-kok Gordon Ramsay. Die is al jarenlang een begrip in de kookwereld en gaat ook nu weer een nieuwe uitdaging aan. Voor een nieuw programma is hij namelijk op zoek naar jongeren die zin hebben om de wereld rond te reizen en ondertussen de gekste culinaire creaties te proeven. Wil je je kandidaat stellen, dan moet je onder andere aangeven wat het meest bizarre gerecht is dat je ooit hebt gegeten en wat je meest avontuurlijke levenservaring is. Een job die dus niet is weggelegd voor watjes, maar we kunnen alvast voorspellen dat het een onvergetelijk avontuur zal worden. Zin om mee te doen? Dan kan je je hier opgeven.