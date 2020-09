Dit is de lugubere oorsprong van zwarte spatjes in huis

Heb jij je ook al afgevraagd waarom je soms zwarte spatjes in huis vindt? Ze bevinden zich op muren en plinten, maar je hebt geen idee hoe ze daar zijn terechtgekomen. Het internet biedt raad en geeft het ietwat lugubere antwoord: het is spinnenkak.

Vlekken komen in alle vormen en maten, maar soms hebben ze een onverklaarbare oorsprong. Zo kan je soms groepjes zwarte puntjes op de plinten terugvinden, maar is het niet zo dat je partner of tiener net besloten heeft de muren zwart te verven. Hoewel dat laatste ook onrustwekkend kan zijn, is de echte reden achter de zwarte vlekjes iets meer angstaanjagend.

Dankzij de nieuwsgierigheid van een Britse vrouw weten we nu eindelijk wat de spatjes veroorzaakt. Ze maakte enkele foto’s van haar besmeurde plinten en computer en postte die in de ‘Mrs Hinch’s Cleaning Tips’ Facebook-groep. De doorwinterde schoonmakers in de groep reageerden unaniem: dit is spinnenkak. Volgens website Animal Hype zijn de uitwerpselen van de achtpotigen meestal donker van kleur, half vloeibaar en lijken ze op verfspatten. Aangezien spinnen omnivoren zijn, kan er net zoals bij mensen heel wat variatie in de kleur van hun behoefte zitten. Zwart-, bruin-, wit- of grijstinten zijn allemaal een optie.

Schoonmaken

De angstaanjagende geleedpotigen gaan meestal dichtbij hun web naar het toilet – plekjes waar ze niet te veel in aanraking komen met mensen. Besluiten ze toch je pas geschilderde witte plint te bevuilen, kan je die makkelijk weer schoonmaken. Meng een kleine hoeveelheid bleekwater in water, smeer dat goedje op de vlekjes en laat het 15 minuten intrekken voor je begint te schrobben.