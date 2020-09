BREAKING. Nationale Veiligheidsraad trekt streep door bubbel van vijf, land opgedeeld in zones

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat gezinnen hun intense sociale contacten niet langer moeten beperken tot een bubbel van vijf personen. In de plaats daarvan wordt het aantal contacten per persoon gelimiteerd. Ook worden de algemene regels ingesteld aan de hand van een barometer die per provincie kan verschillen.

De Nationale Veiligheidsraad is vandaag samengekomen om de nieuwe stap in de bestrijding van de coronapandemie te bespreken. Naar het resultaat van de bijeenkomst werd hard uitgekeken, want hoewel er initieel versoepelingen op de agenda stonden, maakte het stijgend aantal besmettingen en hospitalisaties de ruimte daarvoor beperkt. Het was ook de eerste keer dat Celeval mee aan tafel schoof. Dat is de raad van wetenschappers en experts die de GEES vervangt en ons land moet helpen leren leven met het virus op lange termijn.

Sociale contacten

Het belangrijkste besluit van de Nationale Veiligheidsraad is dat het land tot op provinciaal niveau opgedeeld kan worden in zones aan de hand van een barometer. Die vertelt in welke fase de pandemie in dat gebied is. Aan elke kleur hangen er eigen regels vast, zodat het voortaan mogelijk wordt om het beleid in België aan te passen aan de lokale ernst van de situatie.

Een van de gevolgen daarvan is dat de algemene bubbel van vijf geklasseerd wordt. Die bepaalde dat elk huishouden zijn nauwe sociale contacten moest beperken tot vijf personen, maar de laatste tijd bleek dat steeds minder mensen zich daar aan hielden. In de plaats daarvan wordt er voortaan gewerkt met een aantal mensen die je elke maand mag zien. Hoeveel dat er zijn hangt af van de de status van de barometer.

Momenteel raden de experts aan om per persoon maar met vijf mensen nauwe sociale contacten te onderhouden. Dat betekent contact dat langer duurt dan een kwartier op minder dan anderhalve meter afstand zonder dat er mondmasker gedragen worden. Premier Sophie Wilmes (MR) benadrukte dat iedereen zoveel mensen mogen zien als ze willen zolang ze afstand kunnen houden. Evenwel mogen groepen nog steeds niet groter zijn dan tien personen, kinderen niet inbegrepen.

Geen verplicht mondmasker

De algemene mondmaskerplicht werd ook afgevoerd. Een mondmasker is voortaan enkel nodig als je de afstand van anderhalve meter niet kan vrijwaren. De verplichting om een masker te dragen in bijvoorbeeld winkels blijft wel behouden. De Nationale Veiligheidsraad besliste ook om de quarantainemaatregel in te korten van twee naar één weken. Bovendien zal het voortaan voldoende zijn om één negatieve test voor te leggen. Tot nu toe waren twee negatieve testen verplicht.

De maatregelen voor de professioneel georganiseerde bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld feesten, recepties en begrafenissen werden gelijkgesteld aan die in de horeca. Daarmee vervalt het absolute maximum aan aanwezigen, maar zal alles afhankelijk worden van de grootte van de zaal. De bijkomende maatregelen die ook in de horeca gelden, moeten tot op de letter gevolgd worden. Evenementen met publiek blijven indoor beperkt tot 200 mensen en buiten tot 400 mensen.