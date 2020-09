WTF! Man snijdt buik van zijn vrouw open om geslacht van baby te kennen

Een vader van vijf dochters heeft de buik van zijn echtgenote opengesneden omdat hij zo wanhopig was om een zoon te krijgen. De vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het vreselijke tafereel speelde zich afgelopen zaterdag af in Nekpur, een dorp in het noord van India. Het onderzoek is nog bezig, maar volgens de ouders van de 35-jarige vrouw, die zeven maanden zwanger was, heeft de man haar buik opengesneden om te kijken welk geslacht hun zesde kindje heeft. Ze wisten immers dat hij doodgraag een jongetje wilde hebben, nadat hij al vijf keer papa werd van een dochter. De vrouw werd overgebracht naar een ziekenhuis in Bareilly. Haar toestand is nog steeds kritiek. Over de toestand van de ongeboren baby is niets geweten.

Stigma

Er rust in India nog steeds een stigma op meisjesbaby’s, die daar nog steeds als een ‘last’ beschouwd worden door ouders die in armoede leven. Uit een onderzoek bleek dat in 2017 drie meisjesbaby’s per maand door hun ouders achtergelaten werden in het centrum van New Delhi.