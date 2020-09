Op deze 4 plekken in ons zonnestelsel is de kans op buitenaards leven het grootst

Onze Aarde is bij lange niet perfect, maar desondanks een paradijs vol met leven in alle maten, soorten en vormen. Om organismes in leven te houden heb je drie dingen nodig: vloeibaar water, een energiebron en een aantal biologisch nuttige elementen. Er zijn 4 plekken in ons zonnestelsel die aan deze voorwaarden voldoen.

1. Mars

Mars is duidelijk en veruit de meest bekende kandidaat. Onze ‘buurplaneet’ lijkt ook enigszins op de aarde: een dag duurt er grofweg 24,5 uur, er zijn poolkappen en kenmerken dat er ooit water was. Onder de ijskap op de zuidpool bevindt zich trouwens een meer, wat er naast methaan in de atmosfeer op kan wijzen dat er leven is.

2. Europa

We hebben het hier niet over het continent, maar wel een maan die om Jupiter draait met ongeveer de grootte van onze eigen maan. Het oppervlak bestaat uit ijs, maar veel wetenschappers denken dat daaronder vloeibaar water verborgen ligt. Op de bodem daarvan bevinden zich mogelijk warmwaterkraters en vulkanen.

3. Enceladus

Net als Europa is Enceladus een met ijs bedekte maan, al is het dan eentje die om Saturnus draait. Na de ontdekking van geisers waar water uit spoot nabij de zuidpool denken wetenschappers dat de maan levensvatbaar kan zijn.

4. Titan

Titan is de grootste maan van Saturnus en de enige maan in ons zonnestelsel met een atmosfeer. In tegenstelling tot de aarde bestaat die daar uit stikstof, wat echter ook een belangrijk chemisch element voor leven is. Radarobservaties hebben bovendien rivieren en meren vastgesteld, die bestaan uit vloeibaar methaan en ethaan.