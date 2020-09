Heidi Klum deelt vreemde naaktfoto op Instagram (foto)

Supermodel Heidi Klum heeft een opmerkelijke foto gedeeld op Instagram. De excentrieke Duitse kreeg doet dat wel vaker, maar vooral haar laatste kiekje deed de nodige wenkbrauwen fronsen.

Het fotomodel heeft onder andere meegewerkt aan programma’s als Germany’s Next Topmodel en America’s Got Talent. Ze was lang getrouwd met Seal en is sinds kort samen met Tom Kaulitz van Tokyo Hotel. Ook op Instagram is ze populair, maar daar heeft ze wel een hele rare naaktfoto online gezet. Oordeel zelf maar: