3 dingen die je niet wist over bamboe

Dat panda’s van bamboe houden, is bekend. Wellicht weet je ook dat bamboe een gewas is dat snel groeit, wat het geschikt maakt om te gebruiken als duurzaam materiaal. Toch heeft dit materiaal een aantal eigenschappen die je waarschijnlijk nog niet kende. Dit zijn er drie:

1. Bamboe is verbazingwekkend sterk

In vergelijking met hout is bamboevezel twee tot drie keer sterker. In trekproeven komen bamboe vezels dan ook als enorm sterk naar voren. In Hong Kong, waar bamboe in overvloed aanwezig is, wordt het materiaal niet voor niets gebruikt om steigers mee te maken voor de bouw van wolkenkrabbers.

Bamboe wordt eveneens gebruikt om kabels van te maken. Gevlochten bamboe kabels zijn namelijk maar liefst even sterk of sterker dan een staalkabel van dezelfde dikte. Terwijl henneptouw 20 procent van zijn sterkte verliest als het nat is, nemen bamboekabels met hetzelfde percentage in sterkte toe als ze in aanraking komen met vocht. In Zuid-Amerika wordt bamboe dan ook plantaardig staal genoemd.

Zo’n duizend jaar geleden werd in China een bamboe hangbrug gebouwd die maar liefst 260 meter lang en bijna 3 meter breed was. De brug werd gesteund door 10 geweven bamboe kabels van 15 centimeter in doorsnede. De brug overspande de Min Jiang rivier. Hij werd herbouwd in 1803 nadat hij enige tijd daarvoor beschadigd was geraakt. Pas in 1974 werd de brug vervangen door een stalen kabelbrug. De langste bamboebrug bevond zich tot 2019 in Cambodja. Deze brug was maar liefst 1 kilometer lang. In Thailand bestaat een bamboebrug van 500 meter, wat ook een respectabele lengte is.

2. Bamboe is ontzettend hard

Eikenhout staat bekend als harde houtsoort, maar bamboe is harder. Het is geen wonder dat bamboe naast steigers en kabels ook wordt gebruikt voor vloeren, muren, vlonders en hekwerken.

2. Bamboestof is zacht

Hoewel bamboevezels heel hard zijn, is de stof die van bamboe gemaakt wordt juist heel zacht. Dat komt door de ronde, gladde structuur van bamboevezels. Van deze eigenschap, en van het vocht absorberende vermogen van bamboe, maken verschillende kledingmerken inmiddels gebruik. Zo bestaat er niet alleen bovenkleding van bamboe, maar ook onderkleding. Bijvoorbeeld in de vorm van heren boxershorts van bamboestof.