Huilende hond die chili eet is trend op social media

Verontrustende video’s circuleren op social media. Huisdieren worden gedwongen een bepaald soort voeding te eten terwijl hun reactie gefilmd wordt. In een van de video’s lijkt een hond te huilen omdat hij een hete kom chili moet eten.

De schokkende video’s met mishandelde dieren zijn afkomstig uit China. De Chinese regering legde eerder een verbod op aan de zogenoemde ‘binge-eating challenges’ waarbij mensen grote hoeveelheden voedsel eten voor de camera en deze delen op social media. Die trend staat ook bekend als ‘mukbang’, wat staat voor ‘eet uitzending’.

38 snacks

In een wel heel erge video is een Duitse herder hoorbaar in paniek terwijl het een kom met hete chili eet. Bij de video schrijft de eigenaar van het dier. “Hij geniet er erg van”. In een andere video dwingt de eigenaar zijn hond om een zak snoep leeg te eten.

En zo zijn wel meer van dit soort wrede video’s trendy op social media. Zo duwt een baasje snoep in de keel van een husky. In een andere video moeten twee honden wel 38 soorten snacks eten. Die praktijken worden gezien als ‘voedsel challenge’. Veel surfers eisen echter dat de dierenvideo’s verboden worden, omdat ze vallen onder dierenmishandeling.

Bron: Metro Nederland