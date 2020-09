Erik Van Looy en Jeroom schitteren in ‘Hollywoodfilm’ over ‘De Slimste Mens’ (video)

In een hilarisch – en prachtig gemaakt – filmpje kondigt Erik Van Looy het nieuwe seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ aan. Hij neemt ons mee naar hét moment in de geschiedenis waarop het programma toevalligerwijs ontstond…

We gaan terug naar 1969: Neil Armstrong zet de eerste stap op de maan en de hele wereld volgt de live beelden op de voet. Ook ‘Mister E’ Van Looy, die aan comédienne Soe Nsuki vraagt wat er precies gaande is: “Maanlanding, Apollo 11, Armstrong”, klinkt het quizgewijs. Even later begint ‘Mister E’ Van Looy aan zijn niet zo brave filmproject, maar de politie valt binnen. Op dat moment ontstaat het concept van ‘De Slimste Mens’ in het brein van de 58-jarige presentator en regisseur.

Juryleden

Een programma op een leukere manier aankondigen, kan haast niet. In de hoofdrol spelen overigens ook de volgende juryleden: Jeroom ‘Tonight’ Snelders, Margriet ‘Garfield’ Hermans en James ‘Not The Smartest Person In The World’ Cooke. En ook de volgende ‘figuranten’ zullen in de jurystoel zetelen: Rik Verheye, Bart Cannaerts, Marc-Marie Huijbregts, Jan Jaap van der Wal, Philippe Geubels, Sven de Leijer, Barbara Sarafian, Herman Brusselmans, Adriaan Van den Hoof, Soe Nsuki, Kat Kerhofs, Wim Helsen, Rani Deconinck, Jelle De Beule, Jani Kazaltzis, Kamal Kharmach, Lukas Lelie, Jeroen Van Koningsbrugge, Stefaan Degand en Gert Verhulst.

‘De Slimste Mens ter Wereld’ is terug op maandag 12 oktober, op VIER.