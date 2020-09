CORONACIJFERS. Gemiddeld 1.196 nieuwe besmettingen per dag

In de week van 11 tot 17 september zijn er in België gemiddeld 1.196 besmettingen per dag geregistreerd, zo blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat komt neer op een stijging met 62 procent.

Dit weekend overschreed België de grens van 100.000 besmettingen. Sinds het begin van de coronacrisis telde ons land intussen al 102.295 positieve gevallen.

Ziekenhuisopnames stijgen

Ook het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan. Tussen 13 en 19 september kwamen er gemiddeld 44 hospitalisaties per dag bij, een stijging met 17,4. Sinds het begin van de epidemie zijn al 19.629 mensen in het ziekenhuis beland.

Overlijdens blijven stabiel

Het aantal overlijdens blijft intussen stabiel, met een gemiddelde van 2,4 per dag tussen 11 en 17 september. Intussen zijn in ons land 9.948 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

Tussen 4 en 17 september bedroeg de besmettingsgraad 117,7 per 100.000 inwoners, een stijging met 111 procent.