nog t.e.m. 27/9

Zaterdag 19 september is World Cleanup Day, de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. In Antwerpen kan je dan samen met minister van omgeving en energie Zuhal Demir en een 400-tal vrijwilligers de Schelde wat schoner maken. Verzamel alleen of samen met je bubbel zoveel mogelijk afval rond het water en word achteraf beloond met een verfrissend drankje. De komende weken kan je ook de handen uit de mouwen steken tijdens opruimacties in Gent, Brussel, Luik en Namen.

river-cleanup.org