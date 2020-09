Cosmeticamerk heeft het verkorven bij ‘Star Wars’-acteur na herwerking van reclamefilmpje

John Boyega is niet te spreken over de ingreep van het Londense cosmeticamerk Jo Malone, dat een persoonlijk getint reclamefilmpje zonder toestemming van de acteur herwerkte voor de Chinese markt. Boyega zal dan ook niet langer als het internationale gezicht van de reclamecampagne optreden, zo kondigde hij zelf aan op Twitter.

John Boyega, bekend van zijn vertolking van Finn in de derde ‘Star Wars’-trilogie, zal niet langer als ambassadeur van het Londense cosmeticamerk Jo Malone fungeren, zo meldde de Britse acteur. Hij is misnoegd over de ingreep van het parfummerk om hem in de Chinese versie van een reclamefilmpje te vervangen door een lokale ambassadeur.

De ‘Star Wars’-ster was de eerste internationale mannelijke ambassadeur van het 37 jaar oude Britse merk. Jo Malone nam een filmpje die Boyega had gemaakt in het kader van een marketingcampagne opnieuw op, ditmaal met een Chinese acteur in de hoofdrol.

“Foute beslissing”

Het oorspronkelijk advertentiefilmpje, ‘A London Gent’ getiteld, ging vorig jaar in de ether en toonde Boyega die rondwandelde in de wijk waar hij opgroeide. De bekroonde video verwijst tevens naar zijn Nigeriaanse roots.

“De beslissing om mij te vervangen door een lokale merkambassadeur in de campagne voor de Chinese markt maar wel mijn concept te behouden, zonder mijn toestemming of voorafgaande waarschuwing, was fout”, aldus Boyega nog. “Het filmpje was een viering van mijn persoonlijk levensverhaal en toonde mijn thuisstad, inclusief mijn vrienden en familie.”

Intussen heeft Jo Malone zich al geëxcuseerd bij de misnoegde acteur.