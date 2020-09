Lego vervangt plastic zakjes door papieren: “We kregen veel brieven van kinderen”

Lego gaat vanaf 2021 de plastic zakjes in hun sets vervangen door zakjes van gerecycleerd papier. Dat heeft de speelgoedfabrikant dinsdag in een verklaring aangekondigd. De inspiratie kwam naar eigen zeggen van hun jonge gebruikers, die zich in brieven afvroegen waarom hun favoriete bedrijf nog plastic gebruikte.

De Deense speelgoedfabrikant kondigde aan dat de nieuwe zakjes deel uitmaken van hun investering van 400 miljoen dollar (338 miljoen euro) in duurzame activiteiten voor de volgende drie jaar. Er wordt al twee jaar aan de ontwikkeling van de zakjes gewerkt.

Brieven van kinderen

Generatie Z bewees nogmaals hoe klimaatbewust ze zijn door druk te zetten op de speelgoedfabrikant over hun plastic verpakkingen en zo mede voor de verandering te zorgen. “We krijgen veel brieven van kinderen met de vraag waarom we nog steeds plastic voor eenmalig gebruik in onze dozen gebruiken, wat ons inspireerde om deze verandering door te voeren”, zegt Tim Brooks, vice-president milieuverantwoordelijkheid bij LEGO. “Dit maakt deel uit van onze ambitie om al onze verpakkingen tegen eind 2025 duurzaam te maken”, voegde hij eraan toe.

Plastic blokjes

Lego gebruikt ongeveer 5.000 ton plastic per jaar om zijn producten te verpakken, goed voor 10% van de totale verpakking. Maar een veel groter probleem zijn natuurlijk de LEGO-stukken zelf, waarvoor 90.000 ton plastic per jaar nodig is. Het bedrijf probeert al jaren een duurzaam alternatief te vinden voor de blokjes, maar dat is een moeilijke zaak. De ecologische blokjes moeten namelijk even veilig, duurzaam en technisch in orde zijn als de plastic variant. Ook kleurvastheid en compatibiliteit met oudere blokjes zijn belangrijk.