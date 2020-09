Trump maakt gênant foutje in advertentie om fondsen te werven

Amerikaans president Donald Trump – of althans zijn campagneteam – heeft zich laten betrappen op een gênant foutje. In een fondsenwervende advertentie voor zijn herverkiezingscampagne vraagt hij de kiezers om “de troepen te steunen”. Op de stockfoto die daarbij gebruikt wordt, zijn echter geen Amerikaanse, maar Russische gevechtsvliegtuigen te zien.

De bewuste advertentie, die intussen verwijderd is, speelt in op de vaderlandsliefde van de Amerikanen, meer bepaald op hun liefde om de orde te bewaken en de grenzen te verdedigen. “Steun onze troepen”, staat onder een stockfoto van vijf soldaten wiens silhouet afsteekt tegen de ondergaande zon. Boven hen vliegen drie gevechtsvliegen, maar… dat zijn geen jets van Amerikaanse makelij.

“That’s definitely a MiG-29,” said Pierre Sprey, who helped design both the F-16 and A-10 planes for the U.S. Air Force. “I’m glad to see it’s supporting our troops.”

(via ⁦@dlippman⁩ ⁦@politico⁩) https://t.co/NibVOLdO63

— Carl Quintanilla (@carlquintanilla) September 15, 2020