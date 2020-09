Fan van Aldi? Er bestaat nu een volledige Aldi-outfit! (foto’s)

Winkelen doen we allemaal, en als het niet te veel mag kosten, is de Aldi ideaal. Maar wat als je dat zelfs in Aldi-outfit kon doen? Wel, dat kan!

Kleding, je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat. Supermarktketen Aldi is daar het beste bewijs van. Zij hebben nu een ware kledingcollectie: een trui, kleedje, hoedje, kousen… Aldi is helemaal mee.

Gratis mee te nemen

Waar je hun collectie kunt verkrijgen? Wel, van 17 tot 20 september vindt er een pop-up-tentoonstelling plaats in Berlijn (Neuzeit Ost). Daar kan je de collectie bewonderen én zelfs enkele stukken gratis mee naar huis nemen. Mocht je niet meteen naar Berlijn afzakken, dan kan je via de Instagram van Aldi Nord deelnemen aan wedstrijden. Er worden immers heel wat kledingstukken verloot. Neem zeker ook eens een kijkje naar hun collectie op de website.

