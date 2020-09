Vrouw gebruikt onderbroek als mondmasker: “Werkt perfect!” (video)

Een radiopresentatrice heeft een leuk alternatief gevonden voor een mondmasker: haar onderbroek. Handig, al is het wellicht niet even veilig als een mondmasker.

Haylee Clarke werkt als presentatrice bij George FM, een radiozender in Nieuw-Zeeland. Onlangs vergat de 26-jarige vrouw haar mondmasker toen ze naar buiten ging. Ze grabbelde in haar handtas en merkte dat er nog een ongebruikte onderbroek in zat.

Lachende collega’s

Die gebruikte ze vervolgens als mondmasker: “Dat werkt perfect, en al zeker omdat je de dunne lusjes over je oren kan trekken”, vertelt ze. Toen ze aankwam op haar werk, lagen haar collega’s in een deuk. Begrijpelijk, al raden we je aan om toch maar gewoon een echt mondmasker te gebruiken.