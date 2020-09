Mathieu Bonne (Kamp Waes) zwemt als eerste Belgische kustlijn af: “kom de komende dagen bed niet uit”

Mathieu Bonne, die we vooral kennen als de ambitieuze deelnemer van Kamp Waes, is erin geslaagd om als eerste de Belgische kustlijn af te zwemmen. Bonne krijgt nu een plekje in het Guinness Book of Records.

Het was Bonnes tweede poging om de Belgische kustlijn af te zwemmen. Eind augustus probeerde hij het al eens, maar moest hij zijn poging staken door te felle wind.

Deze keer had hij echter meer succes. Mathieu vertrok maandagnamiddag om 16 uur in de Panne aan zijn loodzware tocht. Na een moeilijke nacht met sterke stroming sloeg hij er in de moed weer bij elkaar te rapen en zijn tocht verder te zetten. Uiteindelijk kwam hij iets na 15 uur aan in Knokke-Heist. Hij heeft de 68 kilometer afgelegd in 23 uur en met zo’n 70.000 zwemslagen.

“Ongelooflijk”

Ondanks de warme buitentemperaturen is het zeewater momenteel erg koud, zo’n 18 graden Celsius. Mathieu had zichzelf bovendien opgelegd om net als de kanaalzwemmers in zwembroek te zwemmen (niet in een wetsuit). Door de koude kon hij moeilijk ademen, maar gelukkig werd de avonturier onderweg in grote getale ondersteund door supporters in zee en op het stand.

Zonsopgang. Een nieuwe dag. Na een zware en hevige nacht. Matthieu is nu bijna 16 uur aan het zwemmen, waarvan 11 uur… Geplaatst door Matthieu Bonne op Maandag 14 september 2020

Coach Stefaan Maene, die ex-olympisch zwemmer is, heeft enorm veel bewondering voor Mathieu. “Ik weet wat het is om elke dag uren te zwemmen. Maar ik kroop daarna in mijn bed. Wat hij doet is ongelofelijk. Hij zwemt ook in de zee. Daar moet je mentaal ijzersterk voor zijn: de koude, de stroming en het zoute water maken het niet gemakkelijk. Hij heeft zelfs al enkele kwallenbeten.”

Door zijn prestatie om als eerste de volledige Belgische kustlijn af te zwemmen krijgt de Bredenaar nu een vermelding in het Guinness Book of records. Mathieu zelf vond bij de aankomst amper de woorden om zijn gevoelens te omschrijven. “Ik ben heel moe”, klonk het. “De komende dagen kom ik mijn bed niet uit.”