Geliefden sterven hand in hand nadat ze het coronavirus opliepen

Het coronavirus heeft opnieuw ondraaglijk leed veroorzaakt. In North Carolina stierven een man en vrouw hand in hand nadat ze het virus hadden opgelopen.

De 67-jarige Johnny Lee Peoples en 65-jarige Cathy Darlene Eaton Peoples waren al 50 jaar gelukkig samen toen het coronavirus genadeloos toesloeg. Het koppel volgde de coronamaatregelen rigoreus op, maar raakte alsnog besmet. Johnny en Cathy werden opgenomen in het Novant Health Rowan Regional Medical Center, maar hun toestand verslechterde met de minuut.

“Ze namen elkaars hand vast, de verpleegsters verzamelden zich rond hen en ze stierven op vier minuten van elkaar”, zegt zoon Shane. Het koppel was 48 jaar getrouwd en 50 jaar samen. “Ze legden die 50 jaar hand in hand af.”

Waarschuwing

Op Facebook waarschuwt Shane nog eens voor de gevaren van het virus: “Mijn ouders volgden de maatregelen. En toch werden ze ziek, en toch overleden ze.” In de post drukt hij mensen op het hart om een mondmasker te dragen, de handen te wassen en om voldoende afstand te bewaren. Tot slot benadrukt hij nog hoe belangrijk familie is: “Hou je familieleden dicht bij je. Beleef elk moment met hen alsof het je laatste is, want dat zou het ook heel goed kunnen zijn. Heb lief en blijf liefhebben.”