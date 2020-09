BIZAR. Deze panty’s kunnen opgevouwen worden tot kattenhoofdjes

Schattige katten in je lingerieschuif? Als het aan het populaire Japanse lifestylemerk Felissimo Nekobu ligt is het binnenkort de normaalste zaak van de wereld.

De nieuwe ondergoedlijn van Felissimo Nekobu heeft een pluizig thema: katten. De panty’s ogen op het eerste gezicht doodnormaal, maar die normale aanblik hebben ze enkel als ze gedragen worden. Vooraan is een zakje in de vorm van een kattenhoofd voorzien, waarin je de panty’s kan opvouwen. Als je ze op de voorgeschreven manier opvouwt, verschijnt een schattig kattenhoofdje.

Tijdens het dragen kan het voorzakje gebruikt worden om dingen in op te bergen, zoals maandverband, pads of warmtecompressen als het koud weer is.

De ondergoedlijn kreeg de naam Nyanko Pocket Panties mee. ‘Nyanko’ is een term voor ‘kitten’ in het Japans. De panty’s komen in vier verschillende designs, elk met een andere kleur/kattencombinatie. grijs, ‘mango-oranje’, mokkabruin met wit en donkerbruin.

De Nyanko Pocket Panties staan geprijsd op 10,30 euro per paar en zijn online beschikbaar in maten van small tot XXL. Je kan ze bestellen op Jaconne en Rakuten.