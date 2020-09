Zoom-In: «Cevora gaf me de sleutels tot de autowereld»

Cevora organiseert praktijkgerichte opleidingen met professionele coaching. Toen Giovanni na twaalf jaar besloot om het fabrieksleven in te ruilen voor een job als autoverkoper, klopte hij bij Cevora aan. Nog voor hij de omscholing voltooid had, vond hij al een bediendejob in een grote Peugeot-garage. «De opleiding gaf me de sleutels in handen om de deur naar de autowereld te openen.»

Met een opleidingsaanbod dat 8 verschillende sectoren behelst, begeleidt Cevora werkzoekenden om hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Ze krijgen de hard skills aangeleerd die essentieel zijn voor een nieuwe job, kunnen tijdens een stage daar ervaring in opdoen en worden door professionals gecoacht op hun soft skills. Dat beaamt ook Giovanni, die op zijn achttiende startte als fabrieksarbeider bij Caterpillar. Twaalf jaar later sloot de fabriek en liet hij zich bij de jacht op een nieuwe job leiden door zijn grote passie: auto’s. «In mijn tijd bij Caterpillar kluste ik na mijn uren al bij als zelfstandig autoverkoper», zegt Giovanni. «Ik had al meermaals gesolliciteerd bij garages, maar was nooit binnengeraakt omdat ik geen diploma of ervaring had. Ik twijfelde dan ook geen seconde toen een vriend me de opleiding autoverkoper van Cevora aanraadde.»

Springplank

De opleiding bleek een gamechanger voor Giovanni. Hij leerde om zichzelf in de etalage te zetten op de arbeidsmarkt, gewapend met de nieuwe vaardigheden die op zijn cv prijkten, en dat wierp meteen zijn vruchten af. «Tijdens de opleiding hadden we een aantal vrije dagen om een stageplaats te zoeken. En die vond ik snel, tot ik plots een telefoontje kreeg van mijn lesgever verkooptechnieken. Een andere garage zocht een voltijds werknemer om meteen te beginnen. Diezelfde dag nog had ik mijn sollicitatiegesprek. Nadat ik mijn certificaat van autoverkoper behaald had ging ik meteen aan de slag op het Autosalon voor mijn nieuwe werkgever.»

Giovanni stapte enkele maanden later over naar een grotere garage en verkoopt intussen al meer dan een jaar Peugeot-wagens. «Ik ga met veel meer plezier naar het werk dan vroeger», zegt hij. «Ook al werk ik nu harder dan in de fabriek en moet ik elke dag presteren, want de business is erg competitief.»

Cevora was de springplank die Giovanni nodig had om zijn droomjob te bereiken. «Met de opleiding kreeg ik de sleutels in handen om de deur naar de autowereld echt te openen. Ik leerde veel mensen kennen – connecties zijn erg belangrijk – en heb nu een certificaat en ervaring.»

Info

Ben jij werkzoekend en wil je graag als bediende aan de slag? Zie je een opleiding mét praktijkstage en professionele coaching wel zitten? Kies voor Cevora en jaag je kansen de hoogte in: drie op de vier werkzoekenden vinden namelijk een bediendejob na het volgen van een Cevora-opleiding.

