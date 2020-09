Optimisme blijkt beste remedie tegen ‘coronablues’ op het werk

Nu de zomervakantie erop zit gaan veel werknemers terug aan de slag. De veranderingen die de pandemie teweegbracht, wegen op het optimisme van de werknemers. Zo zet een op de vijf werknemers minder optimistisch te zijn over zijn of haar job dan voor de coronacrisis. Wie echter op een positieve manier naar zijn of haar werk kijkt, slaagt er duidelijk beter in om het «nieuwe coronawerken» te omarmen.

HR-dienstverlener Tempo-Team heeft het optimisme van werknemers gemeten met behulp van haar ‘Jobtimisme-barometer’. Met een score van 7 op 10 is het niet slecht gesteld met het optimisme in het bedrijfsleven. Een kleine helft van de werknemers (41%) is zelfs uitgesproken optimistisch (een score van 8/10 of meer), terwijl bijna een kwart (22%) uitgesproken pessimistisch is (een score van 5/10 of minder).

Dat optimisme staat echter onder druk want een op de vijf werknemers geeft aan dat het sinds de coronacrisis daalde. Dit gaat samen met een kwart van de werknemers die zich minder energiek op het werk voelen en een vijfde die minder jobzekerheid ervaren. Bij iets minder dan een vijfde nam bovendien het werkplezier af.

Is het glas halfvol of halfleeg?

Uit het onderzoek blijkt echter dat de optimisten beter gewapend zijn tegen de impact van corona op de werkvloer dan pessimisten. Optimistische werknemers zeggen significant vaker dan hun pessimistische collega’s dat hun werkplezier, de sfeer tijdens het werk, de teamspirit en hun work-lifebalance er op vooruitgingen sinds de lockdown. Ze hebben ook meer energie, vertrouwen en zien hun toekomst positiever tegemoet.

«De coronacrisis bracht veel verandering en onzekerheid op de werkvloer met zich mee. Dat zal de komende maanden zo blijven. In deze context biedt jobtimisme duidelijk meer perspectief en kansen dan pessimisme», verduidelijkt Eddy Annys, Managing Director bij Tempo-Team. «Het is dus belangrijk dat werknemers en werkgevers de banden tussen collega’s aanhalen en investeren in de werksfeer. Want het sociale aspect van werk hebben werknemers het meest gemist tijdens de lockdown. Bovendien zijn de collega’s en de werksfeer belangrijke factoren die bijdragen tot het werkplezier en dus jobtimisme. We herhalen deze meting voortaan regelmatig om de vinger aan de pols te houden.»