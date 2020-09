Zo ziet de duurste hotelkamer ter wereld eruit

De ene vakantie is de andere niet, zoveel is zeker. Sommigen kiezen voor een goedkope citytrip in een jeugdherberg, anderen gaan glampen in de Ardennen en nog anderen, wel, die smijten met het geld. Bijna letterlijk. Wie genoeg spaarcentjes op zijn of haar rekening heeft staan en het er echt eens van wil nemen, rept zich maar beter naar Genève.

Dat Zwitserland niet goedkoop is, wisten we al langer. Eigenlijk hoeft het dus niet te verbazen dat de duurste hotelkamer ter wereld Zwitserse stad gelegen is. The Luxury Bed Company wou weleens weten wat de duurste hotelkamers ter wereld waren en ging op zoek. Op nummer één staat de suite ‘La Résidence’ in het InterContinental Genève.

Eigen wellness

Maar welk prijskaartje hangt daar nu eigenlijk aan vast? Wel, het gaat om, let op, 10.131 euro per nacht. Ja, dat heb je goed gelezen. Het is dus niet een investering die de meesten van ons zomaar maken, maar je krijgt er wel wat voor in ruil. Zo heb je een presidentiële én een koninklijke slaapkamer, een privélift, twee badkamers, een bibliotheek, twee keukens, een privé wellness, een zicht van 360° op het meer en een eigen butler tot je beschikking. Wil je een duik wagen in het prachtige buitenzwembad van het hotel, dan moet je dat helaas wel delen met de andere gasten. Je kan nu eenmaal niet alles hebben in het leven. We beseffen maar al te goed dat de kans klein is dat je nu meteen de suite gaat boeken, maar even wegdromen bij de foto’s kan alvast geen kwaad.