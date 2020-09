Verrassing: Staf Coppens verhuist met zijn gezin naar Zweden

VTM-presentator Staf Coppens en zijn vrouw Monique maakten vandaag groot nieuws bekend op Instagram: dit jaar nog verhuizen zij, samen met hun kinderen, naar Zweden. Het gezin gaat er een camping uitbaten en zal daarbij gevolgd worden door een cameraploeg.

Staf Coppens deed zijn plannen uit de doeken in een emotionele video. Hij vertelt hoe hij en Monique al lang dromen van een leven in de natuur in Zweden, en dat ook de kinderen zich daar kunnen amuseren. “De kinderen kunnen daar schaatsen, daar zijn keiveel schaatsbanen. En wij openen in de zomer een camping. Dat is een droom die ik al heel lang heb en ik ga dat nu gewoon doen”, vertelt de VTM-presentator.

In de video is te zien hoe Staf het nieuws vertelt aan zijn broer Mathias, die zijn tranen moet verbijten. “Ik vind het leuk en heel erg ook”, klinkt het. Hij reageert emotioneel en staat even met zijn mond vol tanden. Uiteindelijk vloeien de tranen bij Mathias. “Het is nog niet voor direct”, sust zijn broer.

Staf en Monique zullen er samen met zoon Beau en dochter Nora een camping openhouden tijdens de zomer. Hun grote avontuur zal gevolgd worden door een cameraploeg, dus de presentator zal nog steeds op de Vlaamse buis te zien zijn.