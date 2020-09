Red Hot Chili Peppers spelen op Rock Werchter 2021

De Red Hot Chili Peppers staan – als corona geen roet in het eten gooit – volgend jaar opnieuw op de planken van Rock Werchter. Dat maakte de organisatie vrijdag bekend.

Bijna 30 jaar geleden maakte het viertal uit Californië voor het eerst hun opwachting op de Werchterse festivalwei. En volgende jaar op zondag 4 juli zijn ze dus terug. Met inmiddels meer dan 80 miljoen verkochte albums op de teller en een plekje in de Rock and Roll Hall of Fame werken Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith en John Frusciante momenteel aan de opvolger van ‘The Getaway’ (2016).

Affiche

Rock Werchter is er volgend jaar van donderdag 1 juli tot zondag 4 juli. Staan intussen al op de affiche: Pearl Jam, Gorillaz, Twenty One Pilots, Pixies, alt-J, Jamie xx, Royal Blood, The Lumineers, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Rag’n’Bone Man, Nothing But Thieves, The Streets, Cigarettes After Sex, Miles Kane, Fontaines D.C., GoGo Penguin, Cavetown, Big Thief, Black Pumas, girl in red, The Dead South en Boy Pablo. De line-up wordt binnenkort verder aangevuld.

De ticketverkoop voor Rock Werchter 2021 is al gestart via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.