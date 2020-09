“De Groene Delle gered door 40.000 burgers”

“De Groene Delle wordt gered door 40.000 mensen die hun stem lieten horen. Pas daarna kwam de minister terug op de beslissing om van het natuurgebied een industriezone te maken. De burger wijst minister Demir de weg”, reageert Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen). De Groene Delle, een domein aan het Albertkanaal in Hasselt, blijft natuurgebied nadat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heeft stopgezet.

Ook het Actiefront De Groene Delle juicht de beslissing toe en hoopt dat het een voorbeeld voor andere dossiers kan zijn. Er loopt een aanvraag om 27 hectare van het natuurgebied om te vormen tot industriezone voor watergebonden economische activiteiten, maar die plannen stuitten op heel wat protest. Vlaanderen ontving afgelopen zomer 4.500 bezwaarschriften, terwijl er ook meer dan 40.000 handtekeningen op petities waren.

100 hectare onbenut industriegebied

Danen zag geen argumenten om de Groene Delle te vernietigen. “In Limburg ligt er meer dan 100 hectare industriegrond langs het kanaal vrij. Dat was de minister precies vergeten”, zegt Danen. “We offeren toch geen waardevolle natuur met een groot waterabsorberend en bufferend vermogen op omwille van slordig bestuur.” Volgens Groen zou het verdwijnen van de Groene Delle een ecologisch fiasco betekenen. “Dat de minister van Leefmilieu dat zelf niet aanvoelde, blijft vreemd. Maar goed, de slag is thuisgehaald. Wij zijn dus tevreden”, besluit Danen.

Het Actiefront De Groene Delle spreekt over een succes na 13 jaar inspanning voor het natuurgebied. “We zijn er uiteraard zeer blij mee, maar we kijken ook wel uit of het een tijdelijke of definitieve bestemming is, en of het om een statuut van natuurbescherming gaat”, zegt Erik Van den Abbeele van het Actiefront De Groene Delle. “We gaan ons met het Actiefront beraden om te kijken hoe we ermee omgaan. We hadden een grotere actie gepland op 20 september. We gaan die in elk geval nog laten plaatsvinden, maar het zal dan een feestelijke actie zijn.”

Gelijkaardige dossiers

Het Actiefront hoopt dat er lessen worden getrokken worden uit het dossier van de Groene Delle. “Ik vergeet niet dat er talloze dossiers zijn in Vlaanderen. Ik hoop dat men er iets uit leert, zowel door de beleidsmakers als door de sector”, vertelt Van den Abbeele. “Ik hoop dat er rond elk dossier samenwerking door verenigingen kan komen. Dat is onze sterkte geweest, waar we in de laatste fase tot op het kabinet zijn geweest. Ik denk dat het ook binnen de publieke opinie een andere kant op gaat.”