Kato Callebaut toont realiteit achter geposeerde foto: “Aanschouw mijn foodbaby”

‘The Starlings’-zangeres Kato Callebaut heeft op Instagram een opvallende voor-en-na-foto gedeeld. Ze wil ermee aantonen dat geposeerde foto’s niet altijd de realiteit weergeven.

Tegenwoordig staat Kato niet meer alleen met een ukelele op het podium, maar met haar vriend Tom Dice. Zo zagen we in ‘Liefde voor Muziek’ hoe ‘The Starlings’ een nummer van K3 omtoverden tot ‘Little Submarine’ en het vervolgens grijsgedraaid werd op de radio.

Sportoutfit

De 29-jarige zangeres uit Leuven houdt er ook een erg sportieve levensstijl op na, al heeft ook zij af en toe last van een zogenaamde foodbaby. Op Instagram deelde ze een kiekje in sportoutfit waarop ze een geposeerde versie van zichzelf en een ‘realistische’ versie weergeeft. “Instagram VS real life. Allemaal ik, allemaal gelukkig. Swipe helemaal rechts om mijn foodbaby te aanschouwen”, schrijft ze erbij.

Positieve reacties

Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Je ziet er fantastisch uit, met of zonder foodbaby” en “Laat je niet kennen door mensen die zeggen dat je te mager bent! Je leeft zo gezond en sportief. Echt een voorbeeld voor mezelf, al kan een zondig moment er zeker ook eens tussenkomen. Iedereen heeft zijn eigen maat en gewicht dat comfortabel voelt. Het belangrijkste is dat je je goed voelt”, klinkt het onder meer.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.