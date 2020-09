Deense uitvinder geeft duikbootmoord eindelijk toe in documentaire

Hij hield het lang verzwegen, maar de Deense uitvinder Peter Madsen heeft dan toch toegegeven dat hij journaliste Kim Wall aan boord van zijn duikboot vermoord heeft. Dat deed de man in een documentaire die gisterenavond uitgezonden werd.

De Deen Peter Madsen, die werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall aan boord van zijn zelfgemaakte duikboot, heeft de misdaad voor het eerst toegegeven. Hij deed dat in de eerste aflevering van de Deense televisieserie ‘De hemmelige optagelser med Peter Madsen’ (‘De geheime opnames met Peter Madsen’).

“Er is maar één schuldige: ik”

De 49-jarige uitvinder, die via de telefoon werd geïnterviewd, antwoordde “ja” op de vraag van de journalist of hij de 30-jarige vrouw die hem interviewde in augustus 2017 heeft vermoord. “Er is er maar één die schuldig is, en dat ben ik”, zei hij in de documentaire.

Madsen vertelt in de aflevering ook dat hij “elke seconde” van het bezoek van Wall aan de boot herinnerde. Zo zou de journaliste verschillende spullen aangeraakt hebben en dat stemde hem allesbehalve vrolijk. Op de vraag of dit hem aanzette tot de moord, antwoordde de uitvinder “ja”.

In stukken gesneden

De gruwelijke zaak deed destijds veel stof opwaaien. Kim Wall was voor een artikel meegegaan met Madsen in diens laatste vinding, een duikboot. Madsen vermoordde haar aan boord met messteken, sneed het lichaam in stukken en dumpte de lichaamsdelen in de wateren ten zuiden van Kopenhagen.

De uitvinder hield steeds vol dat sprake was geweest van een ongeval. Maar de Deense rechter oordeelde dat er duidelijk bewijs was dat de uitvinder zijn slachtoffer eerst had gemarteld en daarna omgebracht.