Twee Engelse voetballers moeten selectie verlaten nadat ze DIT deden op hun hotelkamer

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft bevestigd dat Phil Foden en Mason Greenwood de selectie van de nationale ploeg verlaten hebben, nadat ze de coronaregels overtraden. Engeland, dat in dezelfde groep als de Rode Duivels uitkomt, speelt dinsdag in Kopenhagen zijn wedstrijd van de tweede speeldag in de UEFA Nations League. Volgens de Engelse tabloids hebben de twee toptalenten vrouwen meegenomen naar hun hotelkamer.

“Ik kwam deze ochtend helaas te weten dat twee jongens de coronaregels in onze veilige bubbel overtreden hebben”, verklaarde Southgate. “We moesten heel snel beslissen dat ze geen contact meer mochten hebben met de rest van het team en niet meer konden trainen. Ze zijn naïef geweest maar we hebben gepast gereageerd. Ze hebben hun excuses ook aangeboden.”

Southgate ging niet verder in op welke regels Foden (20) en Greenwood (18) juist overtraden. “Wat er precies is gebeurd moeten we nog uitzoeken”, klonk het. “Op dit moment hebben we onvoldoende informatie.”

Ijslandse vrouwen toch niet zo koud

De Engelse sensatiepers heeft uiteraard een vette kluif aan het verhaal. Volgens diverse media zouden de twee afgelopen week gedurende hun verblijf in IJsland vrouwen hebben meegenomen naar hun hotelkamer. Dat is volgens de protocollen strikt verboden.

Engeland boekte zaterdag op de eerste speeldag een nipte 0-1 zege bij IJsland. België opende met 0-2 winst in Denemarken.