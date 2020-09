Miss België Celine Van Ouytsel had nog nooit een lief: “Mijn biologische klok tikt nog niet”

Celine Van Ouytsel is de mooiste vrouw van het land en toch heeft ze geen vriend. Meer nog, ze heeft nog nooit echt een lief gehad. “Ik ben niet bang om alleen te blijven”, klinkt het.

Door het coronavirus heeft Celine Van Ouytsel nog niet volop kunnen genieten van haar titel als Miss België. Dat is jammer, maar er zijn ergere dingen in het leven. “Ik mis inderdaad heel wat opportuniteiten doordat het netwerken helemaal is weggevallen. Jammer, maar het is voor iedereen een stoeme situatie en ik ga me ook niet in zelfmedelijden wentelen. Gezondheid is veel belangrijker. Mijn oma is een paar maanden geleden overleden aan corona – ze zou 81 worden. Dat was veel erger”, vertelt ze in Dag Allemaal.

De ware nog niet tegengekomen

De 23-jarige blondine heeft de looks, is slim én sympathiek. En toch heeft ze nog niet echt een vriend gehad. “Eén keer in het middelbaar, maar dat was meer vriendschap. Daarna heb ik me op mijn studie gefocust. Niet dat ik het afblokte, maar ik ben nooit iemand tegengekomen van wie ik dacht: ja, dat is de ware. Tinder is ook niets voor mij, ik swipe sowieso naar de verkeerde kant. (lacht) Ik ben nog maar 23, ik ben niet bang om alleen te blijven. En als het toch zo is, dan is dat het einde van de wereld niet”, klinkt het.

Nog geen kinderwens

Ook aan kinderen denkt Celine (voorlopig) nog niet, al kan dat snel veranderen. “Huisje-tuintje-kindje spreekt me niet aan. Misschien verandert dat wel als ik de man van mijn leven tegenkom en eindig ik met zeven kinderen. (lacht) Maar nu tikt mijn biologische klok nog niet. Ook al ben ik dol op het achtjarige zoontje van mijn zus”, zegt ze.

Type

Uiteraard krijgt ze heel wat mannelijke aandacht, al zitten daar tevens veel no go’s tussen. “Onsmakelijke dickpics genoeg, helaas. En ook wel gewone berichtjes, maar daar ga ik nooit op in”, luidt het.

Geïnteresseerden moeten hopen dat ze haar type zijn. “Huids- of haarkleur heeft voor mij geen belang. Graag een knappe man, maar niet te afgeborsteld. Zijn haar mag niet langer zijn dan dat van mij, en ik heb hem liever niet kleiner dan ik. Zo’n probleem mag dat niet zijn, want ik ben zelf maar 1m70”, besluit ze.