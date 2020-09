I Love My Job: «Het is onze missie om de misdaad voor te zijn»

Eva Braeckman (25), Strategisch misdrijfanalist bij Politiezone Antwerpen

Hoe kwam je bij Politie Antwerpen terecht?

«Tijdens mijn doctoraat in de criminologie leerde ik de organisatie kennen. Ik miste de link met de praktijk, dus toen Robby (intussen haar collega, nvdr.) me voorstelde om te solliciteren, heb ik niet getwijfeld. En maar goed ook, want deze job sluit perfect aan bij mijn studies. Ik zou niets anders meer willen doen.»

Wat doe je precies?

«Ik grasduin in onze politiedatabanken en ga op zoek naar trends, daderprofielen en hotspots. Die informatie is onmisbaar voor onze ploegen op het terrein. Het is de missie van onze directie ILP, intelligence led policing, om de misdaad voor te zijn. We hebben dan wel geen uniform aan, maar staan als het ware op de eerste rij bij politiewerk.»

Wat maakt werken bij PZA anders?

«Ik ben gestart op bachelorniveau en kwam terecht in een team van tactisch analisten met veel ervaring. Kort daarna kreeg ik de kans om door te stromen naar een functie op masterniveau. Voor iemand met weinig werkervaring is dit een hele uitdaging, maar ik krijg veel vertrouwen én de ruimte om te groeien. Absoluut een voordeel van een grote politiezone zoals de onze. Bovendien zijn we koploper op vlak van technologie en middelen. Dat maakt dat we voortdurend kunnen vooruitgaan en dat maakt het extra boeiend.»

