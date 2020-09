Acht op de tien Belgen zijn trots op hun job. Daarmee zijn de Belgen meteen de beste van de klas. Onze buren uit Nederland volgen als tweede van Europa, met 70,7% van de medewerkers die trots zijn op de manier waarop zij hun taken uitvoeren. Werknemers uit Groot-Brittannië en Duitsland volgen op de voet met 64%. Aan het einde van het rijtje staan de Fransen, met slechts 57,1%. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door HR-dienstverlener SD Worx en de Antwerp Managementschool.

SD Worx wilde meer te weten komen over de huidige werksituatie van werknemers in Europa. Daarom heeft de grootste loonberekenaar in België in samenwerking met de Antwerpse managementschool een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de impact van digitalisering op het werk, en er werd ook gepolst naar de trots en tevredenheid van werknemers over hun huidige job. De resultaten werden gemeten voor de coronacrisis, en toonden aan dat maar liefst 80% van de Belgen trots is op de job die ze uitoefenen.

Trots en tevreden

Trots zijn op wat we doen is één ding, maar zijn we ook tevreden met onze huidige baan? De resultaten variëren. In België gaf 72% van de ondervraagden aan tevreden of zeer tevreden te zijn over hun werk. Werknemers uit Nederland volgen met 66,9%. Duitsland (62,6%) en Frankrijk (55,4%) bezetten de middenmoot, terwijl in Groot-Brittannië slechts 53% van de ondervraagde werknemers tevreden of zeer tevreden is met hun baan.

«Deze hoge tevredenheid is een positief signaal voor werkgevers, omdat het gekoppeld is aan retentie en prestaties», zegt Ans De Vos, hoogleraar aan de Antwerpse Management School. «De uitdaging is om de tevredenheid van de medewerkers te behouden om intrinsieke redenen zoals het stimuleren van de functie-inhoud en om te voorkomen dat de tevredenheid van de huidige baan hen in een comfortzone plaatst die ze niet willen opgeven. Dit komt niet meer overeen met onze snel veranderende wereld, waar aanpassingsvermogen en openheid voor verandering essentieel zijn voor een duurzame carrière.»

Bruisen van energie

Trots en tevreden; dat betekent dat de Belg van zijn werk houdt. De cijfers lijken dit te bevestigen. In België is 73,4% van de werknemers enthousiast op het werk en 54% bruist van de energie. Dit bewijst dat veel werkgevers het juiste evenwicht hebben ontwikkeld om een prettige werkomgeving te creëren. Volgens de enquête zegt 62,9% van de Belgen volledig op te gaan in hun werk. Slechts 10% van de ondervraagden is echt ontevreden op kantoor.

«In België doen we het vrij goed. We hebben hoge scores behaald, maar het is belangrijk dat we erop letten dat deze cijfers zo blijven», aldus Jan Laurijssen, Managing Consultant bij SD Worx. «De arbeidstevredenheid wordt bepaald door verschillende factoren. Het is nog niet duidelijk hoe Covid-19 dit zal beïnvloeden, maar door de huidige omstandigheden zijn gezondheid en welzijn ongetwijfeld de grootste zorg van werknemers. Het is belangrijk dat ze het gevoel hebben dat hun manager zich ook zorgen maakt over dit deel van hun leven. Daarnaast moet het takenpakket op een uitdagend niveau blijven en moeten werknemers een aantal verantwoordelijkheden hebben die ze aankunnen.»

Schouderklopje is onmisbaar

Waardering is een andere belangrijke maar vaak onderschatte factor. «Als medewerkers zich gewaardeerd voelen voor hun harde werk, voegt het betekenis toe aan hun job. Een van de grote problemen die werknemers hebben, is dat ze zich niet kunnen ontwikkelen binnen het bedrijf. Zij moeten een toekomstperspectief hebben wat betreft hun carrière. Dit zijn enkele van de belangrijke engagementfactoren waarmee elke werkgever dagelijks rekening moet houden», besluit Laurijssen nog.