Verschillende mensen neergestoken in Birmingham: dader(s) voortvluchtig

In de Britse stad Birmingham zijn afgelopen nacht verschillende mensen neergestoken. De politie van de regio West Midlands spreekt van een ernstig voorval, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd of hoeveel personen betrokken waren. Ook over de toestand van de slachtoffers is niets geweten. De hulpdiensten waren snel ter plaatse.

De politie roept op om kalm maar waakzaam te blijven en weg te blijven uit het gebied. Een eerste oproep over een steekpartij in het stadscentrum kwam binnen rond 1.30 uur Belgische tijd. Kort daarop liepen berichten binnen over nog andere steekpartijen. “Er zijn nog steeds vaststellingen aan de gang en het duurt mogelijk nog enige tijd alvorens we kunnen zeggen wat er aan de hand is. Het is in dit vroege stadium niet gepast om te speculeren over de aard van het incident”, zegt de politie.

De politie heeft een ‘major incident’ (een ernstig voorval) verklaard. Dat houdt volgens de Britse omroep BBC in dat er ernstige verwondingen zijn toegebracht of dat er een veiligheidsrisico is voor het publiek. Ook zijn dan speciale regelingen getroffen opdat alle hulpdiensten samenwerken.

Volgens een BBC-reporter zaten zaterdagavond in het bewuste gebied in de stad vele mensen buiten aan tafels te eten en drinken.

Harde knal

Een getuige zegt aan de BBC dat ze ’s nachts iets dronk met collega’s en toen een «harde knal en nogal wat commotie» hoorde. Ze zag vervolgens dat meerdere mensen met elkaar op de vuist waren gegaan. “Er kwamen mensen uit kroegen en nachtclubs om te kijken wat er aan de hand was.”

De gewonden worden volgens de zender Sky News behandeld in lokale ziekenhuizen. Op beelden is te zien dat de politie massaal aanwezig is in het gebied. Op een foto bij Sky News is ook een kleine forensische tent te zien in een van de straten.