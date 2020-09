Deze Britse acteur zou volgens computerberekeningen de beste nieuwe James Bond zijn

De allereerste casting op basis van kunstmatige intelligentie (AI) heeft uitgewezen dat Henry Cavill de meest geschikte opvolger van Daniel Craig zou zijn voor de rol van meesterspion James Bond. Dat meldt entertainmentsite Screen Rant.

Daniel Craig vertolkt sinds 2006 de iconische rol van de meesterspion James Bond. In november verschijnt hij een laatste keer op het witte doek in de gedaante van 007. De vraag van één miljoen luidt: wie wordt de volgende Bond?

De geruchtenmolen draait al enkele maanden op volle toeren. Van Idris Elba tot Richard Madden: tal van kandidaten passeerden de revue, maar bevestiging blijft vooralsnog uit. Wat wel al zeker is: het wordt geen vrouw, zo verklaarden de producers eerder dit jaar.

Karl Urban ook topkandidaat

Als het aan kunstmatige intelligentie lag, zal Cavill in de huid kruipen van Bond. Een nieuw onderzoek, gevoerd door Largo.ai, berekende met AI-software welke acteur het meest geschikt zou zijn voor de hoofdrol, op basis van diverse parameters. De software schat de succeskansen in van een resem acteurs door hun persoonlijke eigenschappen te vergelijken met primaire eigenschappen van Bond. Cavill kwam als winnaar uit de bus, met een score van 92,3%, gevolgd door Richard Armitage (‘The Hobbit’-films, 92%) en Elba (90.9%).

Dat wat Britse acteurs betreft. Toen de studie uitgebreid werd naar internationale acteurs, bleek Karl Urban de meest geschikte kandidaat. De Nieuw-Zeelander, die de rol van Éomer vertolkte in ‘The Lord of the Rings’, haalde een score van 96,7%. Daarna volgen Chris Evans (93.9%) en Will Smith (92.2%).

Leuk detail: Cavill greep in 2005 net naast de rol van James Bond. De acteur was samen met Daniel Craig als laatste in de running voor de rol, die uiteindelijk naar Craig ging.