BIZAR. FBI voert onderzoek naar man die met jetpack rond luchthaven LAX zweefde (video)

Een man veroorzaakte afgelopen zondagavond opschudding door met een jetpack rond één van de drukste luchthavens ter wereld te vliegen, op 915 meter hoogte. Landende vliegtuigen die de waaghals opmerkten maakten melding van het incident. De FBI is een onderzoek gestart.

Hoog boven Los Angeles zweefde een man in een jetpack, terwijl rond hem het ene na het andere vliegtuig zijn landingsmanoeuvre aan het uitvoeren was richting luchthaven LAX. Een piloot van American Airlines maakte in zijn radiocommunicatie met de controletoren melding van de zwevende man, waarna de FBI in actie schoot.

Ook een tweede piloot signaleerde het voorval. Volgens de ooggetuigen bevond de waaghals met de jetpack zich zo’n 270 meter ten zuiden van de luchthaven, op 910 meter hoogte.

No fly-zone

Slechts een handvol bedrijven produceren jetpacks die op zo’n extreme hoogte kunnen vliegen. Ze worden niet commercieel verkocht en zijn dan ook peperduur. Reguliere jetpacks kunnen te weinig brandstof meedragen om een hoogte van 900 meter te bereiken, en veilig te landen.

Het luchtruim rond luchthavens, aangeduid met de term Terminal Control Areas (TMA’s), wordt strikt gecontroleerd. Het is een no fly-zone voor alle vliegende objecten behalve voor vliegtuigen die opereren op de luchthaven.