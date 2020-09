‘You’-acteur beschuldigd van seksueel wangedrag: “Plots trok hij zijn broek af”

De Amerikaanse komiek en acteur Chris D’Elia wordt door drie vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Zo zou hij een vrouw gevraagd hebben om zijn intieme delen aan te raken en stond hij plots naakt voor een andere vrouw.

Chris D’Elia (40) is onder meer bekend van de Netflix-serie ‘You’. Daarin vertolkt hij de rol van Henderson. Actrice Megan Drust leerde hem via vrienden kennen in 2011. Op een avond vroeg hij of hij met haar kon meerijden. Drust zag daar geen graten in, maar toen hij in haar auto stapte, liep het mis. “Hij keek me raar aan en kwam flirterig over. Plots deed hij de rits van zijn broek naar beneden en vroeg hij me om hem aan te raken. ‘Wat doe je? Nee’, antwoordde ik. Daarop begon hij te masturberen. Ik kon het niet geloven. Toen hij ‘klaar’ was, stapte hij uit de auto zonder een woord te zeggen”, vertelde ze aan CNN.

Naakt in hotelkamer

Een tweede vrouw (24), die anoniem wenst te blijven, maakte iets gelijkaardigs mee met D’Elia. In maart 2018 verbleef hij in het Kimpton Schofield Hotel in Cleveland (Ohio) waar ze als manager werkte. Die nacht ontving ze een telefoontje van hem aan de balie. Hij beweerde dat de airco niet werkte en dat er iemand naar moest komen kijken. “Toen hij de deur van zijn kamer opende, was hij volledig naakt. Ik stond perplex”, klinkt het. Zonder een woord te zeggen ging de vrouw terug naar beneden. Even later belde hij opnieuw. “Hij vroeg me om terug naar boven te komen om de airco te maken, maar ik zei hem dat hij moest wachten op de monteur”, aldus de vrouw.

Betast in zetel

Een derde vrouw, Laura Vitarelli, deed in juni al een boekje open over D’Elia, maar herhaalde haar verhaal nog eens. Op een avond in 2015 was de 19-jarige vrouw met een vriendin naar een show van hem geweest. Nadien nodigde D’Elia hen uit op een feestje, maar dat bleek gewoon zijn hotelkamer te zijn waar buiten hem niemand anders was. “Hij kwam tussen ons in de zetel zitten en begon ons te betasten. We maakten duidelijk dat we wilden vertrekken. Daarop vroeg hij: ‘ben je zeker?’. Vervolgens toonde hij zijn stijve penis. We voelden ons helemaal niet op ons gemak en maakten ons meteen uit de voeten”, klinkt het.

Beschuldigingen ontkend

De advocaat van D’Elia liet weten dat hij alle beschuldigingen ontkent. “Hij verklaart dat hij nooit seksueel gedrag heeft vertoond aan een vrouw zonder haar toestemming”.

Chris D’Elia als Henderson in de Netflix-serie ‘You’: