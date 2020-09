Op deze TUI-vlucht uit Griekenland ging bijna alles fout: 16 mensen besmet, bijna 200 passagiers in quarantaine

In Wales zijn 16 mensen besmet geraakt met het coronavirus nadat ze met het vliegtuig terugkwamen van Griekenland. Alle passagiers worden nu geadviseerd in quarantaine te blijven. Volgens enkele inzittenden gingen sommige passagiers en het cabinepersoneel zwaar in de fout. Vliegtuigmaatschappij in kwestie TUI gaat de zaak onderzoeken.

Volgens Public Health Wales, de overheidsinstantie voor Volksgezondheid, waren er op de TUI-vlucht op 25 augustus van het Griekse eiland Zakynthos naar het Britse Cardiff zeven passagiers aanwezig die besmet waren met het Covid-19-virus. Ze behoorden tot drie verschillende groepen.

Intussen is bekend dat al 16 inzittenden van vlucht TOM6215 positief hebben getest op Covid-19. Public Health Wales adviseert alle 193 passagiers om zichzelf in quarantaine te plaatsen. Na drie en half uur in een vliegtuigcabine met besmette personen, worden alle inzittenden immers beschouwd als dichte contacten van de patiënten. Wie symptomen vertoont, wordt gevraagd zich te laten testen.

“Het was een debacle”

Volgens verschillende passagiers gingen er allerlei dingen fout op de bewuste vlucht naar Cardiff. “Deze vlucht was een debacle”, zegt reiziger Stephanie Whitfield aan BBC Radio 4. “Veel mensen droegen hun mondmaskers onder hun neus of zelfs onder hun kin. Ze namen de maskers af om met vrienden te praten en ze liepen de gangpaden op en neer om met hun vrienden te praten zonder hun masker op. Vanaf dat de vlucht geland was, deden velen meteen hun masker af.”

Afgezien van één bemanningslid, die een vrouw vroeg haar mondmasker weer op te zetten, deed het cabinepersoneel volgens Stephanie weinig moeite om de passagiers aan de maatregelen te herinneren. “De vlucht zat vol met egoïstische ‘covidioten’ en een onbekwame bemanning die het niets kon schelen. De man naast me had zijn mondmasker om zijn nek hangen. Niet alleen werd er niks van gezegd, hij kreeg ook nog een gratis drankje toen hij zei dat hij een lid van de crew kende”, klinkt het verontwaardigd.

Op basis van wat ze in het vliegtuig zag gebeuren, besloten Stephanie en haar echtgenoot al tijdens de vlucht om zich twee weken in quarantaine te plaatsen – nog voor ze nog maar iets afwisten van de besmette gevallen. Ze ervaren intussen wat milde symptomen en hebben zichzelf laten testen.

Gebruikte zakdoekjes in stoel

Ook andere passagiers uitten hun ongenoegen over wat er gebeurde op de vlucht. “Er waren mensen die van stoel ruilden. Er was amper toezicht op wat de passagiers deden aan boord”, zegt Lee Evans. Bovendien raakte het personeel op de luchthaven van Zakynthos de smartphones van passagiers aan om hun boarding passes te scannen. Bijna een week na de vlucht kreeg Lee en zijn gezin een mail om hen te vragen in quarantaine te gaan, wat als een shock aankwam. „Iemand moet ter verantwoording worden geroepen”, klinkt het.

Passagier Lewis zegt de afgelopen zes weken elf keer met verschillende luchtvaartmaatschappijen gevlogen. Alle vluchten waren in orde, behalve deze van TUI. “We waarschuwden het cabinepersoneel verschillende keren dat passagiers hun masker afdeden, maar niet één keer werd er ingegrepen. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.” Ook zaten er volgens Lewis gebruikte zakdoekjes in de zak aan zijn stoel. Passagiers werden wel gevraagd of ze dachten dat ze symptomen hadden en dan vooraan in het vliegtuig geplaatst, achter een gesloten gordijn.

Zowel Lewis als Victoria Webb, nog een inzittende van de vlucht, zeggen bovendien niet gecontacteerd te zijn door overheidsinstanties en het nieuws vernomen te hebben via de pers.

Jongeren in feestresort

Reisorganisatie TUI reageerde bezorg op de klachten van de passagiers. Volgens een woordvoerder zouden de meeste passagiers zich gewoon aan de coronaregels hebben gehouden, zoals het dragen van een mondmasker. “De veiligheid en het welzijn van passagiers en bemanning hebben onze hoogste prioriteit en we voeren alle vluchten uit volgens de richtlijnen van de European Union Aviation Safety Agency (EASA)”, klinkt het. Daarbij hoort ook een “state-of-the-art, ziekenhuis standaard luchtfiltersysteem”, worden de toestellen na elke vlucht grondig gereinigd en “ten minste eenmaal per 24 uur volledig gedesinfecteerd”. De reisorganisatie gaat de zaak nu onderzoeken.

Word of the day: COVIDIOTS #WearADamnMask — 🇳🇱Frank Van Der Burg 🇨🇦 (@Frankvdb711) September 1, 2020

Het nieuws komt er nadat vorige week al 30 jongeren uit het Britse Plymouth mogelijk besmet zouden zijn teruggekeerd van het Griekse eiland Zakynthos. Volgens berichten gaan de besmettingen er in stijgende lijn en houden feestgangers zich in het door jonge Britten fel gesmaakte vakantieresort Laganas niet aan de coronamaatregelen. Volgens Public Health Wales gaat het in het geval van de vlucht naar Cardiff ook vooral om “een minderheid van jongeren tussen de 20 en 30 jaar” die de social distancing niet hebben nageleefd.