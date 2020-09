Man is wel héél direct tijdens date met vrouw: “Je bent helemáál niet slank” (video)

Lang Leve de Liefde Robert vertelt Lenne op een niet heel tactische manier dat hij haar niet ziet zitten... 😱 LET OP: Lang Leve de Liefde begint vanaf vanavond om 18:00 ❤️ Posted by SBS 6 on Monday, August 31, 2020

Opvallend momentje tijdens een Nederlands datingprogramma waarin een man zijn onomwonden mening geeft over zijn date. Het mag duidelijk zijn dat hen geen rooskleurige toekomst wacht samen…

In ‘Lang Leve de Liefde’ krijgen singles ruim de tijd om elkaar goed te leren kennen. Ze worden minstens 24 uur tot maximaal 5 dagen bij elkaar gezet. Erg gezellig ging het er in ieder geval niet aan toe bij Lenne en Robert.

Feministische uitstraling

Laatstgenoemde liet immers op weinig tactvolle manier zien dat hij haar niet ziet zitten. “Ik val op slank. Heel slank. Blond en slank. En varen. Ik moet een sprietje hebben dat over de boot heen rent”, vertelt hij. “Ik ben toch niet dik?”, reageert Lenne. “Nee, maar je bent ook niet slank. Helemaal niet. Toch? Je hebt een heel strenge uitstraling, schat. Een feministische uitstraling”, antwoordt hij. “Maar niet onvrouwelijk toch?”, vraagt Lenne. “Een vrouw met kort haar schrikt heel veel mensen af. Je straalt iets bazigs uit. Je laat een bepaald bericht achter. Toen ik je zag, dacht ik: ‘die gaat me niet wippen vanavond’”, flapt Robert eruit. “Nee, absoluut niet”, is Lenne duidelijk.

Kwetsend

Heel wat mensen vonden zijn ‘directheid’ ongepast. “Prachtige vrouw is het. Het zegt meer over de bekwaamheid van deze man. Niet alle mannen kunnen een krachtige vrouw aan”, “Knap hoe ze reageert. Ik zou er heel erg van schrikken en mijn tranen moeten bedwingen. Erg kwetsend, vind ik. Mooie vrouw overigens!”, en “Wil elke man dat niet? Die vent moet eens goed in de spiegel kijken en zijn verwachtingspatroon flink bijstellen. Wat een figuur”, klinkt het onder meer.