5 tips om succesvoller te solliciteren na corona

De wereld is veranderd door corona, de toekomst is onzekerder en de arbeidsmarkt moeilijker. En toch… staan er nog vacatures open. Hoe solliciteer je het best na corona?

Sollicitatiegesprekken worden afgezegd of uitgesteld, jobbeurzen gaan niet door, het aantal vacatures slinkt… Nee, een job zoeken wordt er door corona niet eenvoudiger op en dat voelen werkzoekenden.

Van hen geeft 86% aan bezorgd te zijn om geen werk te vinden door de coronacrisis. Ze maken zich hier significant meer zorgen over dan vóór de crisis. Dat zegt het onderzoeksrapport: De impact van de coronacrisis op werkzoekenden van UGent en VDAB.

Het aanbod vacatures is in maart-april gehalveerd. In mei waren er 14% meer werkzoekenden tegenover mei vorig jaar. «Niettemin tonen mensen zich weerbaar en flexibel», zegt Joke Van Bommel, woordvoerder van VDAB. «Ze zoeken anders naar een job.»

Hoe verhogen jobzoekers hun kansen na corona? 5 tips:

Tip 1. Zoek breder naar een job

«Mensen zoeken ook buiten hun sector», stelt Joke vast. «Ze kijken bijvoorbeeld naar kansen in essentiële sectoren als voeding, logistiek, zorg en landbouw. Dit past in ons advies om niet eng naar die ene droomjob te zoeken.»

Tip 2. Volg online opleidingen

Werkzoekenden grepen massaal hun kans om zich op te leiden tijdens de lockdown. Een op de tien geeft aan dat hij of zij meer tijd heeft om zich bij te scholen via een online opleidingstraject en 93.000 mensen schreven zich in voor een gratis online cursus

van VDAB.

Tip 3. Zet je diploma in

«Ondanks de moeilijke omstandigheden moeten laatstejaars zich nu op hun diploma focussen”, vindt Joke. “Schoolverlaters zonder diploma vinden zoveel moeilijker werk. Van hen is 30% nog werkloos na een jaar, tegenover gemiddeld 8,9% van alle 70.000 schoolverlaters. Hoe hoger je diploma, hoe lager het procentueel aantal werkzoekenden.»

Tip 4. Focus op je cv en gesprek

Een goed cv en een degelijke voorbereiding op het sollicitatiegesprek blijft de basis. «Werkgevers hopen nog steeds hun witte raaf te vinden», zegt Joke. «Laat je daarom van je beste zijde zien. Toon je motivatie en benadruk je ervaring. Zelfs als schoolverlater heb je die, want je hebt projecten gedaan, vrijwilligerswerk, leidinggegeven in de jeugdbeweging, vakantiejobs…»

Tip 5. Laat je coachen

Weet dat je niet alleen staat in de zoektocht naar een job. «VDAB kan je cv screenen, je coachen in het doen van een sollicitatiegesprek, helpen bij het vinden van een stageplek en veel meer», adviseert Joke.

Speciaal voor deze periode startte VDAB jobcoaching na corona op. Check hoe ze ook jou kunnen helpen. Vraag je jobcoaching aan via www.vdab.be/jobcoaching-na-corona