Waar is Wally? Zo vind je hem binnen enkele seconden

De ‘Waar is Wally?’-boeken hebben door de jaren heen al heel wat nieuwsgierige lezers weten te bekoren. Het principe is simpel: op de overvolle, erg gedetailleerde plaatjes moet je Wally zien te vinden. En dat kan nogal eens een uitdaging vormen.

Eén tekening, gevuld met honderden personages, één ervan is Wally. Dat is zowat de opzet van de boeken. Het mannetje in zijn wit-met-rood gestreepte T-shirt kennen we intussen allemaal. Maar hem vinden, dat is een ander verhaal. Nochtans blijkt daar een handig trucje voor te bestaan.

10 seconden

Randal Olson, doctoraatsstudent aan de universiteit van Michigan, zat op een winters weekend binnen en besloot om de tijd te verdrijven met één van de ‘Waar is Wally?’-boeken. Maar terwijl hij daarmee in de weer was, ontdekte hij iets. Hij vergeleek 68 plaatjes met elkaar, bracht Wally’s verstopplaatsen in kaart en kwam met een handige lifehack. De meest populaire plaats om Wally te verstoppen blijkt linksonder te zijn, dus daar begin je best. Vind je hem niet? Kijk dan eens in de rechter bovenhoek. Nog altijd geen succes? Bestudeer dan de rechter onderzijde. Als je hem nu nog altijd niet gevonden hebt, zal je de rest van het plaatje moeten bekijken, maar volgens Olson is de kans groot dat je hem binnen 10 seconden gespot hebt. Een handig trucje om je gasten versteld doen te staan!