Dit is de reden waarom we minder masturberen

De eerste stap in de richting van een bloeiend seksleven is zonder twijfel masturberen. Pas wanneer je weet hoe je jezelf pleziert, kan je ook aan een eventuele sekspartner laten weten wat je wel of niet leuk vindt. Af en toe met jezelf in de weer gaan is dus essentieel, maar toch doen we het nog te weinig – zeker de afgelopen tijd.

Bij het begin van de coronacrisis en de daarbij horende lockdowns, verwachtten velen dat mensen meer zouden gaan masturberen. Een one night stand vinden of een nieuwe relatie starten is nu eenmaal moeilijker als je niemand mag zien, dus het leek alleen maar logisch dat mensen zichzelf meer zouden gaan plezieren. Maar niets is minder waar.

Hormonen

Uit een enquête van de Britse drogisterijketen Superdrug blijkt namelijk dat we net minder zijn gaan masturberen. Van de 2.000 ondervraagden gaf 29% aan meer te masturberen sinds het begin van de lockdown, bij 34% was dat net minder. En daar is een goede reden voor. Alix Fox, seks- en relatietherapeute bij Superdrug, is van mening dat stress en angsten er veel mee te maken hebben. “Mensen maken zich zorgen over van alles en nog wat, van hun relaties tot hun job, en dat heeft een impact op ons libido. Stress heeft namelijk niet alleen een emotionele invloed, maar ook je hormonen moeten eraan geloven – we produceren meer cortisol en hebben daardoor minder goesting in seks”, legt ze uit aan Metro UK.

Minder stress

Gelukkig is er ook wat goed nieuws. Nu we meer tijd hebben, experimenteren we ook meer. 13% van de ondervraagden gaf aan verschillende visuele of mentale stimulatieprikkels te hebben uitgeprobeerd tijdens de lockdown, terwijl 58% aangeeft in de toekomst meer te willen experimenteren. Als je nog op zoek bent naar een goede reden om vanavond eens met jezelf tussen de lakens te duiken, zetten we graag enkele voordelen voor je op een rijtje: het boost je zelfvertrouwen, je ervaart minder stress en je slaapt beter. Net nu je angstig bent door de hele coronapandemie zou je dus baat hebben bij een masturbeersessie – alleen als je zin hebt, uiteraard.