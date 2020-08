BIZAR. Deze witte poes veranderde op één dag tijd in Pikachu

Het kan verkeren. De ene dag ben je gewoon een mooie witte kat en leid je je eigen leventje, de volgende zie je eruit als een levende versie van Pikachu en gaat je foto de wereld rond. Dat is precies wat er gebeurde met Kha-Pwong.

De acht maanden oude Kha-Pwong, een Schotse vouwoorkat, leeft met zijn baasje Supamas Thammapa in Bangkok. Normaliter heeft de poes een prachtige witte vacht, maar daar bracht een vervelende infectie verandering in.

Ringworm

Kha-Pwong had namelijk al een tijdje te kampen met ringworm en zijn baasje was ten einde raad. Ze had al verschillende remedies geprobeerd, maar niets leek te helpen. Haar moeder suggereerde toen om de kat in te smeren met kurkuma. Wie zelf weleens met kurkuma in de weer is geweest, weet dat de specerij hardnekkige gele vlekken achterlaat. Je kan je dus voorstellen wat het effect van dat goedje was op de mooie witte vacht. Supamas wou de kurkuma eerst enkel op de geïnfecteerde plekken aanbrengen, maar toen ze de ravage zag, besloot ze om dan maar het hele beestje met het gele poeder in te smeren. Het resultaat is een wel erg gele kat, die zonder al te veel fantasie veel wegheeft van Pikachu. Toen Supamas de foto deelde op Facebook, ging die dan ook al snel viral. In een statement aan Jam Press ziet ze er de humor wel van in: “Ik kan haast niet stoppen met lachen en dat is goed, want op dit moment ziet de situatie hier in Bangkok er niet erg rooskleurig uit.” Hoe grappig het plaatje ook mag zijn, we raden toch aan om dit niet zelf te proberen.