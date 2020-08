Man gedood door ijsbeer in op Noorse archipel Spitsbergen

Op de Noorse archipel Spitsbergen is een man is gedood door een ijsbeer. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om slechts de zesde dergelijke dodelijke aanval in bijna 50 jaar op de Arctische archipel. Het incident vond ’s nachts plaats op een camping nabij Longyearbyen, de hoofdstad van dit gebied, ongeveer 1.300 km van de Noordpool.

De man, die niet geïdentificeerd is, was ernstig gewond en stierf kort daarna, aldus de diensten van de plaatselijke gouverneur in een verklaring. Anderen schoten de beer ter plaatse neer. Het dier werd later dood aangetroffen op de parkeerplaats van de plaatselijke luchthaven. In Svalbard (of Spitsbergen) wordt het dragen van een geweer aanbevolen bij het verlaten van stedelijke centra.

Beschermde diersoort

Volgens een telling van 2015 herbergt de archipel duizend ijsberen, een soort die sinds 1973 wordt beschermd. Sinds 1971 werden er tot dusver vijf dodelijke aanvallen op mensen geregistreerd. De laatste dodelijke aanval was in 2011, toen een beer een groep van veertien mensen aanviel die kampeerden als onderdeel van een reis georganiseerd door de Society of British Exploration Schools. Een zeventienjarige Brit werd gedood en vier leden van de expeditie raakten gewond voordat het dier werd neergeschoten.

Volgens deskundigen berooft het terugtrekkende zee-ijs beren van hun jachtgebied en duwt die richting plekken die door mensen worden bevolkt, op zoek naar voedsel.