Forse daling van aantal doden en ziekenhuisopnames

Het aantal doden ten gevolge van het coronavirus is gedaald met 44 procent. Ook het aantal ziekenhuisopnames is sterk gezakt, met 33 procent.

In de week van 18 tot 24 augustus stierven gemiddeld 5,7 coronapatiënten per dag. Dat is een daling van 44 procent in vergelijking met de week ervoor (10,1). De totale dodentol in ons land bedraagt nu 9.884.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is fors gedaald. In dezelfde periode werden gemiddeld 18,7 coronapatiënten per dag opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat waren er vorige week nog gemiddeld 28 (-33%). Momenteel liggen er 258 coronapatiënten in de hospitalen, onder wie 82 op intensieve zorgen.

Sterke daling in Antwerpen en Luik

Het aantal nieuwe besmettingen evolueert ook nog steeds in dalende lijn. In de afgelopen week liepen gemiddeld 477,1 mensen per dag het coronavirus op, 7 procent minder dan de week voordien (512,6). In het totaal raakten 83.500 mensen besmet door het longvirus. “Deze daling op nationaal niveau wordt vooral gedreven door de dalende trends in de provincies Antwerpen en Luik. In Antwerpen werden de voorbije week 105 nieuwe gevallen per dag opgetekend. Dat is een daling van 16 procent in vergelijking met de week voordien. In de provincie Luik zien we zelfs een daling van 40 procent. Ook in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Namen en Luxemburg zien we dalingen van de weekgemiddelden”, vertelde viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano.

Jammer genoeg worden er nog stijgende trends vastgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (126 nieuwe gevallen per dag, een toename van 8 procent), Henegouwen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Limburg.